Израиль предупредил РФ, что предоставит Украине оружие, если Москва получит иранские ракеты

Ноябрь, 21 в 13:40

Израиль может передать Украине высокотехнологичные ракеты, если Иран поставит России баллистические ракеты.

Об этом сообщил советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата во время форума в Бахрейне, передает израильский 9-й канал со ссылкой на медиакорпорацию Кан.

По словам Хулата, украинская армия может получить “высокоточные баллистические ракеты”, в случае поставки Ираном подобных ракет собственного производства России.

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Он не уточнил, идет ли речь о ракетах израильского производства.

Источники Кан в Министерстве иностранных дел Израиля также сообщили, что дипломаты страны в разговорах с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым выразили протест насчет использования российскими войсками в Украине иранских беспилотников.

Ранее израильские власти разрешили странам НАТО предоставлять Украине вооружение, содержащее произведенные в Израиле компоненты.

Источник: 9 канал

Скриншот: News1