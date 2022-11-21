Израиль предупредил РФ, что предоставит Украине оружие, если Москва получит иранские ракеты
Израиль может передать Украине высокотехнологичные ракеты, если Иран поставит России баллистические ракеты.
Об этом сообщил советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата во время форума в Бахрейне, передает израильский 9-й канал со ссылкой на медиакорпорацию Кан.
По словам Хулата, украинская армия может получить “высокоточные баллистические ракеты”, в случае поставки Ираном подобных ракет собственного производства России.
Он не уточнил, идет ли речь о ракетах израильского производства.
Источники Кан в Министерстве иностранных дел Израиля также сообщили, что дипломаты страны в разговорах с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым выразили протест насчет использования российскими войсками в Украине иранских беспилотников.
Ранее израильские власти разрешили странам НАТО предоставлять Украине вооружение, содержащее произведенные в Израиле компоненты.
Источник: 9 канал
Скриншот: News1