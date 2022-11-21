Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Израиль предупредил РФ, что предоставит Украине оружие, если Москва получит иранские ракеты

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Еяль Хулата

Израиль может передать Украине высокотехнологичные ракеты, если Иран поставит России баллистические ракеты.

Об этом сообщил советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата во время форума в Бахрейне, передает израильский 9-й канал со ссылкой на медиакорпорацию Кан.

По словам Хулата, украинская армия может получить “высокоточные баллистические ракеты”, в случае поставки Ираном подобных ракет собственного производства России.

Сейчас смотрят

Он не уточнил, идет ли речь о ракетах израильского производства.

Читайте
Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с дронами – NYT

Источники Кан в Министерстве иностранных дел Израиля также сообщили, что дипломаты страны в разговорах с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым выразили протест насчет использования российскими войсками в Украине иранских беспилотников.

Ранее израильские власти разрешили странам НАТО предоставлять Украине вооружение, содержащее произведенные в Израиле компоненты.

Источник: 9 канал

Скриншот: News1

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка