Ноябрь, 18 в 9:01

Израильские власти дали разрешение странам НАТО предоставлять Украине вооружение, содержащее произведенные в Израиле компоненты. Об этом пишет Haaretz.

По данным автора статьи Йосси Мелмана, Минобороны Израиля согласилось с тем, что члены НАТО, такие как Великобритания, могут поставлять Украине системы вооружений, содержащие, в частности, электрооптические системы и системы управления огнем.

Такое решение нейтральный до сих пор Тель-Авив принял “под давлением администрации США”, как отмечает автор. По словам его источников среди европейских официальных лиц, американцы просили, чтобы Израиль поставил Украине зенитные батареи. Однако после переговоров между двумя правительствами было решено вместо этого финансировать стратегические материалы.

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Ссылаясь на собственные источники, Йосси Мелман утверждает, что Израиль сам профинансирует часть таких поставок через посредников и намерен потратить на это “миллионы долларов” из национального бюджета.

Источник: Haaretz