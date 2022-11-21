Вероятно, Токаев останется президентом: экзит-полы внеочередных выборов в Казахстане

Ноябрь, 21 в 1:00

Действующий президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, вероятно, снова побеждает на внеочередных выборах с абсолютным большинством голосов, свидетельствуют данные трех экзит-поллов.

По информации первого послевыборного опроса Международного института региональных исследований Открытое общество, Токаева поддерживают почти 82,5% граждан. Второе место занимает пункт против всех, который выбрали 5,2% людей.

Однако в Институте общественной политики партии власти Аманат утверждают, что Токаев набрал 85,4%, а 3% граждан выбрали графу против всех.

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По данным третьего экзит-полла от Института комплексных социальных исследований СОЦИС-А, Токаева поддержали 82% граждан, против всех голосовали 4,2% человек.

Внеочередные выборы на территории Казахстана назначили из-за происходивших в течение 2022 года изменений в действующем законодательстве. В частности, летом в Казахстане провели референдум, на котором более 77% граждан поддержали изменения в основной закон.