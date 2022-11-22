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Иран запросил экспертную встречу с Украиной после статьи WP о производстве его дронов в РФ

Валентина Летяк, редактор ленты
Іран
Фото: Depositphotos

Тегеран запросил совместную экспертную встречу с властями Украины для рассмотрения утверждений, изложенных в публикации The Washington Post, о планах производства иранских дронов в России.

Постоянное представительство Ирана при ООН заявило о взаимодействии с Украиной для устранения недопонимания, сообщает ИРНА.

– К настоящему времени были предприняты важные шаги в совместном диалоге между иранскими и украинскими экспертами в сфере обороны, и это взаимодействие продолжится, чтобы устранять любые недопонимания по этому поводу, – говорится в заявлении.

Там в который раз заявили, что Тегеран и Москва в течение многих лет поддерживали двустороннее оборонное, научное и исследовательское сотрудничество, задолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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На днях The Washington Post написала, что Россия заключила непубличное соглашение с Ираном о начале производства ударных беспилотников на территории страны-агрессора.

По данным издания, российские и иранские официальные лица завершили соглашение во время встречи в Тегеране в начале ноября, и две страны быстро двигаются к передаче проектов и ключевых компонентов.

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Источник: ИРНА

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