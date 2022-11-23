Европарламент признал РФ государством-спонсором терроризма

Ноябрь, 23 в 13:23

Депутаты Европарламента 23 ноября проголосовали за резолюцию о признании Российской Федерации государством-спонсоров терроризма.

Этот документ поддержали большинство депутатов – 494, против – 58, еще 44 – воздержались.

– Европарламент решительно осуждает военные преступления и акты террора против гражданского населения, совершенные РФ и ее приспешниками с целью достижения разрушительных политических целей в Украине и на территории других стран, признает Россию государством, спонсирующим терроризм, и как государство, использующее террористические средства, – говорится в документе.

В резолюции также есть призыв к Совету ЕС включить российскую ЧВК Вагнера и другие милитаризованные группировки, в число лици групп, привлеченных к террористической деятельности.

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Евродепутаты также отметили необходимость привлечения к ответственности государств и отдельных лиц, поддерживающих вооруженную агрессию России, а также усиливающих ее военную мощь.

Кроме того, Европарламент поддерживает международные и национальные процессы по расследованию преступлений, совершенных в ходе агрессивной войны РФ против Украины, и создание специального трибунала.

Соответственно, евродепутаты считают, что необходимо объединить усилия для создания компенсационного механизма, который должен включать создание международного реестра нанесенного ущерба и механизмы взаимодействия с украинскими властями.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение Европарламента, подчеркнул, что Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма.

Вітаю рішення @Europarl_EN про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2022

Два дня назад Парламентская ассамблея НАТО также признала Россию государством-террористом, а также призвала создать специальный международный трибунал.