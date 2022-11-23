Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Европарламент признал РФ государством-спонсором терроризма

Валентина Летяк, редактор ленты
Європарламент
Фото: Unsplash

Депутаты Европарламента 23 ноября проголосовали за резолюцию о признании Российской Федерации государством-спонсоров терроризма.

Этот документ поддержали большинство депутатов – 494, против – 58, еще 44 – воздержались.

– Европарламент решительно осуждает военные преступления и акты террора против гражданского населения, совершенные РФ и ее приспешниками с целью достижения разрушительных политических целей в Украине и на территории других стран, признает Россию государством, спонсирующим терроризм, и как государство, использующее террористические средства, – говорится в документе.

В резолюции также есть призыв к Совету ЕС включить российскую ЧВК Вагнера и другие милитаризованные группировки, в число лици групп, привлеченных к террористической деятельности.

Сейчас смотрят

Евродепутаты также отметили необходимость привлечения к ответственности государств и отдельных лиц, поддерживающих вооруженную агрессию России, а также усиливающих ее военную мощь.

Кроме того, Европарламент поддерживает международные и национальные процессы по расследованию преступлений, совершенных в ходе агрессивной войны РФ против Украины, и создание специального трибунала.

Соответственно, евродепутаты считают, что необходимо объединить усилия для создания компенсационного механизма, который должен включать создание международного реестра нанесенного ущерба и механизмы взаимодействия с украинскими властями.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение Европарламента, подчеркнул, что Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма.

 

Два дня назад Парламентская ассамблея НАТО также признала Россию государством-террористом, а также призвала создать специальный международный трибунал.

Читайте
Какой эффект будет иметь для России статус страны-террориста — Подоляк объяснил

Источник: Укринформ
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка