Какой эффект будет иметь для России статус страны-террориста — Подоляк объяснил

Ноябрь, 22 в 20:59

Для Российской Федерации статус страны-террориста скажется, прежде всего, репутационно, ведь Кремль не сможет быть спонсором и партнером многих мероприятий, через которые имела влияние на другие государства.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

— Партнеры примут решение абсолютно проукраинское. То есть Россия будет названа страной-террористом, это важно. Во-вторых, это репутационно крайне негативно отразится на России, потому что такая страна, которая является страной-террористом, не сможет быть спонсором спортивных, культурных, политических мероприятий, — пояснил советник руководителя ОП.

По его словам, Кремль имеет влияние на элиты других государств именно через мероприятия такого типа, поскольку в прошлом Россия всегда была спонсором международных мероприятий, но теперь этого больше не будет.

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— Также это будет маркером для других государств, что со страной-террористом репутационно не нужно иметь никаких отношений. И это будет касаться не только Европы, — добавил Михаил Подоляк.

Ранее глава Службы безопасности Великобритании MI5 Кен МакКаллум заявил, что способности России шпионить в Европе был нанесен самый значительный стратегический удар в новейшей истории после скоординированного выдворения дипломатов из-за российского вторжения в Украину.