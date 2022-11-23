Ноябрь, 22 в 22:53

Украина ожидает от Европейского Союза таких санкций против страны-агрессора РФ, которые остановили бы российскую ракетную индустрию.

Об этом сообщил сегодня во время онлайн-брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он призвал Евросоюз ускорить разработку и внедрение нового, девятого по счету, санкционного пакета против России.

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– Давно уже перезрел вопрос о принятии девятого санкционного пакета Евросоюза, но пакета все еще нет. Более того, мы слышим лишь о попытках начать серьезную работу над его подготовкой. Такая ситуация абсолютно недопустима. И я призываю всех коллег в Евросоюзе… отвергнуть какие-либо сомнения, начать и быстро завершить новый санкционный пакет, — отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что его нужно сделать максимально мощным.

Министр напомнил, что антироссийские санкции действительно работают, ослабляя военную машину РФ. И их следует усиливать, пока продолжается российская агрессия против Украины. Под удар должны попадать сектора, имеющие особенное значение для российской экономики: энергетика, финансы, торговля, технологии.

– И особое внимание нужно уделять санкциям, которые тормозят и останавливают ракетную индустрию РФ. То есть способность России производить новые ракеты нужно просто уничтожить. Чтобы у них не было дополнительного ресурса для уничтожения украинских городов, украинской энергетической системы и граждан, — заявил министр.

Среди других санкций, на которых настаивает Киев, Кулеба назвал: полное энергетическое эмбарго; продолжение нефтяного эмбарго на северную ветку газопровода Дружба; запрещение импорта из РФ сжиженного газа.

Глава МИД напомнил, что угрозы для безопасности Запорожской АЭС, созданные оккупантами, также требуют жесткого ответа.

– Мы призываем ввести санкции против Росатома и приостановить права России в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ, – Ред.), – уточнил министр.

Кулеба добавил, что российская пропаганда в Евросоюзе и других странах должна быть полностью запрещена. Кроме того, Украина ожидает расширения индивидуальных санкций, в том числе против лиц, причастных к преступлениям на ЗАЭС.

Как известно, РФ не отказывается от попыток оставить Украину в блэкауте, то есть без энергоснабжения. Украинская энергосистема 15 ноября подверглась шестой массированной ракетной атаке, после которой не осталось неповрежденных ТЭС и ГЭС.