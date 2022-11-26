Миссия МАГАТЭ посетит Южноукраинскую АЭС на следующей неделе — Гросси

Ноябрь, 25 в 23:20

Миссия экспертов Международного агентства по атомной энергии по запросу Украины посетит Южноукраинскую АЭС на следующей неделе, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, МАГАТЭ завершило недельную миссию экспертов по ядерной безопасности в Чернобыль, в частности, в Зону отчуждения, созданную вокруг атомной электростанции после аварии в 1986 году.

— Миссия поможет проложить путь к модернизации и усовершенствованию систем ядерной безопасности станции. Эксперты МАГАТЭ лучше поняли потребности станции в обеспечении физической безопасности и предоставили рекомендации по радиационному мониторингу, — отмечает Гросси.

В МАГАТЭ ранее объявили, что в скором времени направят миссии экспертов по приглашению Украины на Ровенскую и Хмельницкую атомные электростанции, а на Запорожской АЭС установили постоянное присутствие с начала осени 2022 года.

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