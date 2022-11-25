Ракетные удары РФ не спровоцировали массового выезда украинцев в другие страны — эксперты

Ноябрь, 25 в 17:01

По данным Пограничной службы Польши, массовые ракетные удары не повлекли массового выезда украинцев в другие страны. Однако поляки начали активнее ездить на заработки — всего за год интерес к предложениям работы за границей вырос вдвое.

Из-за инфляции и роста цен поляки начали чаще выезжать за границу на заработки, а украинцы наоборот едут с этой целью в Польшу. О соответствующей тенденции сообщили эксперты Миграционной платформы EWL.

В частности, на польском рынке труда снизилось количество вакансий на 20% с начала ноября. Это произошло из-за увеличения затрат на энергоносители, спада промышленного производства в некоторых сферах экономики и инфляции.

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– Работа в Польше есть, однако количество вакансий уменьшилось. К сезонному спаду добавился экономический фактор – некоторые предприятия уменьшают производство из-за стоимости энергоносителей и неуверенности в стабильной покупательной способности населения в ближайшее время, — отмечает директор Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

Утверждается, что украинцы без опыта и знания польского языка ищут работу в электронной торговле или логистике, в частности, речь идет о работе на складах, связанной с комплектацией заказа.

Подходящие вакансии есть на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, а также на заводах автопрома (изготовление деталей и аксессуаров для машин).

– В Польшу и другие страны ЕС едут преимущественно работать. Те украинцы, которые работают за границей, пока в ожидании развития ситуации на родине. Они решают, оставаться за границей на праздники и работать или возвращаться домой, – рассказал Колодзейчик.

Острую нехватку рабочих рук испытывает транспортная отрасль и строительные компании, на которых раньше работали многие мужчины из Украины. В то же время не хватает высококвалифицированных работников технических специальностей (слесарей или операторов машин).

Чаще всего граждане Польши едут в Германию и Великобританию. Он утверждает, что из-за инфляции разница между заработками в Польше и на Западе является существенной, поэтому поляки начали снова искать возможности заработать за границей.