Ноябрь, 28 в 13:58

Германия согласится на присоединение к Евросоюзу новых государств-членов, только если этот процесс будет сопровождаться реформированием ЕС, чтобы не поставить под угрозу способность блока действовать.

Об этом заявил Йорг Кукис, государственный секретарь федеральной канцелярии и главный советник канцлера Германии Олафа Шольца.

Он выразил мнение, что успех реформы Евросоюза будет зависеть от того, “насколько усердно мы ведем переговоры”, а также насколько четко озвучивается позиция, что Берлин допустит расширение блока “только в том случае, если будут проведены институциональные реформы”.

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– Как у правительства Германии, у нас есть очень четкая позиция на этот счет, и ответ состоит в том, что нам нужна институциональная реформа. По крайней мере, одновременно с расширением, — подчеркнул Кукис.

Как пишет издание Euractiv, призыв к реформированию ЕС до сих пор встречал сопротивление, особенно со стороны восточных и скандинавских государств-членов блока. В то же время, нынешнее правительство Германии настаивало на важности реформы Евросоюза с момента прихода к власти в прошлом году. Берлин придерживается более “прагматичного” подхода, предполагающего внедрение институциональной реформы в рамках существующего соглашения.

Канцлер Олаф Шольц особенно настаивает на необходимости перехода от единогласия к голосованию большинством при принятии решений в сфере внешней или налоговой политики. Сейчас для этого требуется единогласное голосование членов ЕС. Такая норма, например, позволяет Венгрии блокировать определенные решения Евросоюза по санкциям против РФ и другим вопросам.

Германия не одинока в своем стремлении реформировать ЕС, поскольку другие крупные страны-члены, такие как Франция или Испания, также к этому стремятся. Поддержала эту идею и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Однако ряд стран-членов выступают против реформирования блока.

В конце августа канцлер Германии Олаф Шольц призвал расширить Евросоюз, чтобы включить в состав блока Украину, Молдову и Грузию.

А в октябре Шольц выступил за реформирование и расширение Европейского Союза, призвав к постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений.

Источник: Euractiv