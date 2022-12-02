Декабрь, 02 в 21:58

Сотрудникам российского телеканала Дождь могут отменить разрешения на пребывание в Латвии.

Об этом заявил глава Минобороны Латвии Артис Пабрикис.

— Я считаю, что телеканал Дождь должен переехать в Россию с аннулированием вида на жительство. Чаша нашего терпения переполнена, – написал он в Twitter.

По его словам, процесс отзыва разрешения на пребывание в стране уже начался.

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Кроме того, Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) оштрафовал Дождь на €10 тыс. за карту, где Крым входит в состав РФ.

Ранее слова ведущего телеканала Дождь о якобы помощи российским военным в войне против Украины прокомментировал глава Минкульта Александр Ткаченко.

Он отметил, что “хорошие” и “плохие” россияне одинаковы.

Также министр опубликовал видео с отрывком эфира ТК Дождь от 1 декабря, где ведущий призвал зрителей сообщать редакцию о проблемах мобилизованных.