Сотрудникам телеканала Дождь могут отменить виды на жительство в Латвии — министр обороны
Сотрудникам российского телеканала Дождь могут отменить разрешения на пребывание в Латвии.
Об этом заявил глава Минобороны Латвии Артис Пабрикис.
— Я считаю, что телеканал Дождь должен переехать в Россию с аннулированием вида на жительство. Чаша нашего терпения переполнена, – написал он в Twitter.
По его словам, процесс отзыва разрешения на пребывание в стране уже начался.
Кроме того, Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) оштрафовал Дождь на €10 тыс. за карту, где Крым входит в состав РФ.
Ранее слова ведущего телеканала Дождь о якобы помощи российским военным в войне против Украины прокомментировал глава Минкульта Александр Ткаченко.
Он отметил, что “хорошие” и “плохие” россияне одинаковы.
Также министр опубликовал видео с отрывком эфира ТК Дождь от 1 декабря, где ведущий призвал зрителей сообщать редакцию о проблемах мобилизованных.