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ОПЕК+ не будет менять добычу из-за установления порога цен на российскую нефть

Валентина Чорна, редактор ленты
нафта
Фото: Depositphotos

Представители стран ОПЕК+ решили не изменять параметры добычи нефти.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Решение было принято через два дня после того, как страны Большой семерки (G7) установили порог цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

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На предварительном заседании страны ОПЕК+ договорились уменьшить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия и ее партнеры рассматривали возможность дополнительного сокращения, но пока от такого шага отказались.

Решение ОПЕК+ позволит картелю оценить влияние на мировой рынок механизма ограничения цен и перспектив спроса на нефть в Китае.

По данным Bloomberg, следующее заседание министров ОПЕК+ запланировано на 4 июня, но они могут договориться и о более ранней дате.

Мониторинговый комитет, следящий за соблюдением квот, снова соберется 1 февраля.

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Источник: Reuters
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