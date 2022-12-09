$800 млн в помощь Украине: нижняя палата Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2023 год

Декабрь, 08 в 22:07

Палата представителей Конгресса США во время заседания одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год в размере $858 млрд.

Ранее проект оборонного бюджета был согласован профильными комитетами обеих палат Конгресса.

Инициатива, помимо прочего, предполагает выделение не менее $800 млн на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности и $6 млрд на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России.

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Документ также включает санкции за связанные с золотом операции с Россией, предусматривает продление на пять лет запрета на сотрудничество с Россией в военной сфере, а также делает постоянным запрет на обмен информацией по системам ПРО с РФ.

В документе указано, что Вашингтон намерен препятствовать участию представителей РФ в мероприятиях G20 и ряда других международных организаций.