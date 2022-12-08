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В Луганской области оккупанты проводят реорганизацию и отказывают родственникам погибших выплачивать деньги

Юля Захарченко, редактор ленты
російські військові
Фото: Минобороны

На временно оккупированной территории Луганской области прокремлевские власти проводят реорганизацию отдельных подразделений, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, после этого родственникам погибших военнослужащих РФ отказывают в начислении компенсации в размере 3 млн российских рублей из-за “расформирования подразделений и отсутствия законных оснований”.

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На территории России распространяется фейковая информация, направленная на дискредитацию военно-политического руководства Украины.

В частности, пропагандисты публикуют якобы доказательства назначения денежного вознаграждения за уничтожение российских военных в размере от $700 до $1 тыс.

В то же время на Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия, обстреливая из танков и артиллерии 17 населенных пунктов.

Среди них — Качкаровка, Монастырское, Новоберислав, Берислав, Львово, Ивановка, Новотягинка, Инженерное, Приднепровское, Антоновка Херсонской области и окрестности города Херсон.

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Источник: Генштаб ВСУ
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