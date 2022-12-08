В Луганской области оккупанты проводят реорганизацию и отказывают родственникам погибших выплачивать деньги
На временно оккупированной территории Луганской области прокремлевские власти проводят реорганизацию отдельных подразделений, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, после этого родственникам погибших военнослужащих РФ отказывают в начислении компенсации в размере 3 млн российских рублей из-за “расформирования подразделений и отсутствия законных оснований”.
На территории России распространяется фейковая информация, направленная на дискредитацию военно-политического руководства Украины.
В частности, пропагандисты публикуют якобы доказательства назначения денежного вознаграждения за уничтожение российских военных в размере от $700 до $1 тыс.
В то же время на Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия, обстреливая из танков и артиллерии 17 населенных пунктов.
Среди них — Качкаровка, Монастырское, Новоберислав, Берислав, Львово, Ивановка, Новотягинка, Инженерное, Приднепровское, Антоновка Херсонской области и окрестности города Херсон.