Непонятные “хлопки” с повреждением самолетов: Игнат объяснил, может ли Украина ударить по РФ

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, может ли Украина наносить дальние удары вглубь по территории Российской Федерации.

— Мы знаем, что уже есть определенные события, которые произошли на российских аэродромах. Это уже не впервые. Это наш Крым, но пока оккупированная территория, где было наше “бавовнятко” или “хлопки”, как называют в России.

И дальше был непонятный “хлопок” с повреждением двух самолетов, и видим уже несколько, сейчас уже что-то там произошло уже в глубине территории, в тылу врага, — рассказал он.