Непонятные “хлопки” с повреждением самолетов: Игнат объяснил, может ли Украина ударить по РФ
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, может ли Украина наносить дальние удары вглубь по территории Российской Федерации.
— Мы знаем, что уже есть определенные события, которые произошли на российских аэродромах. Это уже не впервые. Это наш Крым, но пока оккупированная территория, где было наше “бавовнятко” или “хлопки”, как называют в России.
И дальше был непонятный “хлопок” с повреждением двух самолетов, и видим уже несколько, сейчас уже что-то там произошло уже в глубине территории, в тылу врага, — рассказал он.
Игнат отмечает, что уже все граждане Российской Федерации понимают, что они пожинают плоды кровожадной агрессии Москвы против Украины.
— Военные и гражданские люди в России уже все понимают, что нельзя находиться в безопасности, где бы ты ни был. Это следствие той кровожадной агрессии, которую они вели против Украины. Теперь будут пожинать плоды — будет пустеть холодильник, а безопасность не будет уж такой безопасной, — уверяет он.