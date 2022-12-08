Украинские ІТ-специалисты смогут обучать даже военных стран НАТО — Нуланд

Декабрь, 08 в 20:20

Опыт украинских ІТ-специалистов и разработчиков в будущем могут использовать во время планирования и выполнения военных операций США.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на встрече с заместителем министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Олегом Гайдуком в Киеве.

– Опыт команды разработчиков платформы ситуационной осведомленности может быть использован в будущих военных операциях США. Страны Североатлантического союза могут учиться на уроках войны в Украине. После победы над врагом, украинские ІТ-специалисты могут учить даже военных НАТО, – отмечает она.

В Минобороны отмечают, что стороны обсудили актуальные и перспективные вопросы сотрудничества в оборонной сфере.

Сейчас смотрят

В частности, Нуланд продемонстрировали украинскую военную систему ситуационной осведомленности Дельта. Основные свойства и продукты системы – это киберзащита платформы, планы по интеграции новых источников информации и сотрудничество с союзниками.

Нуланд поддержала инициативы украинской стороны по расширению возможностей ІТ-системы, помогающей получать полную оперативную картинку поля боя и сил врага.