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ЕС хочет увеличить финансирование фонда поставки оружия, помогающего Украине

Юля Захарченко, редактор ленты
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ЕС хочет увеличить финансирование фонда поставки оружия, помогающего Украине
Фото: Pixabay

Страны-члены Европейского Союза намерены увеличить размер своего фонда для финансирования поставок вооружения по меньшей мере на €2 млрд уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимных лиц, которые не захотели называть своих имен, поскольку переговоры являются закрытыми.

Европейский фонд мира, который сейчас имеет предел в около €6 млрд, возмещает правительствам военные поставки в Украину, а также используется для поддержки других стран.

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Большая часть фонда выделена на военную помощь Украине, а страны-члены видят необходимость в дальнейшей поддержке.

Министры иностранных дел ЕС могут подписать увеличение предела на €2 млрд во время встречи в Брюсселе 12 декабря, сообщили анонимные источники издания.

Если к тому времени переговоры не будут завершены, тогда лидеры ЕС могут рассмотреть этот вопрос позже на этой неделе.

Предложение требует единогласного одобрения всех государств-членов. Источники утверждают, что вскоре учреждение можно будет пополнить еще большим количеством денег.

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Источник: Bloomberg
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