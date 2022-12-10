Совет ЕС утвердил пакет помощи Украине в размере €18 млрд

Декабрь, 10 в 19:43

Совет Европейского Союза утвердил пакет помощи Украине в размере €18 млрд. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

— Предложение было принято Радой сегодня в письменной форме и будет передано Европейскому парламенту для возможного утверждения на следующей неделе, — отмечается в сообщении.

Министр финансов Чехии Збинек Станюра заявил, что Украина может рассчитывать на ЕС.

— Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе финансово, столько, сколько нужно. Законодательство, которое мы сегодня приняли, означает, что Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года, — подчеркнул он.

Отмечается, что пакет предусматривает структурное решение относительно финансовой поддержке Украины в 2023 году. Сумма кредита, который будет предоставлен Украине в 2023 году, составит €18 млрд, а кредиты будут иметь 10-летний льготный период.

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При этом государства-члены будут покрывать основную часть процентных расходов за счет назначенных внешних доходов. Гарантии по этому заимствованию будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо государствами-членами.

Как добавили в Совете ЕС, целью пакета является предоставление краткосрочной финансовой помощи, финансирование неотложных потребностей Украины, восстановление критической инфраструктуры и первоначальная поддержка устойчивого послевоенного восстановления с целью поддержки Украины на ее пути к европейской интеграции.

Против решения ЕС предоставить Украине помощь в размере €18 млрд выступала Венгрия. Для принятия пакета необходимо единогласное решение 27 стран ЕС. Но из-за венгерского вето нынешнее председательство Чехии в Совете ЕС искало способ принять решение о помощи без Будапешта.

Решение заключается в том, что гарантии по кредитам — если Венгрия будет придерживаться своего вето — не будут покрываться из бюджета ЕС, как планировалось сначала, а будут взяты на себя отдельными странами ЕС.

Источник: Совет Евросоюза