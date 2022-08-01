Обострение многовекового конфликта: есть ли след РФ и почему Украина не признает Косово

Август, 01 в 17:55

Через 14 лет после провозглашения Косово независимости от Сербии напряжение между двумя странами все еще растет. Чтобы избежать новой войны в сердце Европы, в конфликт “готово вмешаться” НАТО.

В понедельник, 1 августа, должны были вступить в силу новые правила, требовавшие от людей, проживающих в районах с этническим сербским населением в Косово, менять номерные знаки, выданные Сербией, на номерные знаки, выданные Косово.

Но введение этих новых законов было отложено на месяц — после того как этнические сербы на севере страны заблокировали дороги, а во время столкновений раздались выстрелы. Введение правил было отложено на месяц после консультаций со США и ЕС.

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Протесты привели к тому, что Косово закрыло пункты пропуска Берняк и Яринье на границе с Сербией. Полиция Косово заявила, что местные сербы возводят баррикады на трассах Митровица – Яринье и Митровица – Берняк.

31 июля сербская газета Данас сообщала о звуках сирен в центре населенной сербами Северной Митровицы в Косово. Сирены работали около часа. Жителей призвали не выходить из домов и держаться подальше от окон.

В понедельник правительство Косово обвинило Сербию в попытке дестабилизировать страну, отправив протестующих к своим границам.

Почему существует напряженность между Косово и Сербией?

Спор между двумя странами – многовековой. Косово, когда-то бывшее частью Османской империи, было передано Сербии и Черногории после поражения османов в балканских войнах в начале XX века.

В то время как Сербия (тогдашняя Югославия. — Ред.) воспринимала Косово как ключевую часть своей национальной идентичности, этническое мусульманское албанское большинство, проживавшее на этой территории, считало православных сербов оккупантами.

В феврале 1998 года проживавшие в Косово этнические албанцы начали вооруженное восстание, чтобы избавиться от сербского правления, которое завершилось войной, длившейся более года и завершившейся в июне 1999-го.

Жестокий ответ сербов на восстание албанцев в Косово спровоцировал вмешательство НАТО в марте 1999 года, которое вынудило вывести югославские войска из Косово.

В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии, но Белград назвал эту декларацию незаконной.

Север Косово заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Поэтому там до сих пор пользуются сербской валютой и имеют сербское гражданство.

Соглашение 2011 года между Сербией и Косово предусматривало временное, сроком на пять лет, использование северянами Косово нейтральных документов и номерных знаков. Несмотря на то, что переходный период уже давно завершился, все попытки заставить косовских сербов перейти на национальные документы вызвали лишь массовые протесты.

Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии в феврале 2008 года. Отношения между сербскими и преимущественно албанскими жителями в Косово были напряженными годами.

Опасна ли ситуация на Балканах для Украины?

Дипломат и политический деятель Маркиян Лубкивский считает, что Россия может использовать обострение ситуации между Сербией и Косово для того, чтобы отвлечь европейское и мировое сообщество от преступлений, совершаемых в Украине. Об этом он сказал в эфире телемарафона Единые новости.

— Мы (украинцы. — Ред.) относимся к любым обострениям в мире очень чувствительно. Также мы устремили свои взгляды к ситуации вокруг Тайваня. Также вчера все украинцы обратили внимание на то, что происходит между Косово и Сербией.

Лубкивский отметил, что ситуация на границе не нова, и уже были конфликты на границе между странами, но “ситуация закончилась, по сути, ничем”. Он добавил, что пока не видит российский след в обострении конфликта между двумя сторонами, но РФ может вмешаться.

— РФ может начать использовать обострение ситуации, чтобы ослабить Вучича (президент Сербии. – Ред.), и возможно, создать еще один источник напряжения. И таким образом отвлечь внимание европейского и мирового сообщества от ситуации в Украине, от жестокой агрессии России, – сказал он.

По его мнению, россияне будут предпринимать подобные попытки, но они будут неудачными.

Какие страны признали независимость Косово?

Независимость Косово признал Международный суд ООН и 11 стран G20, за исключением Аргентины, Бразилии, Китая, Индии, Индонезии, Мексики, РФ и Южной Африки.

Косово признали США и почти все страны-члены ЕС, кроме Испании, Кипра, Греции, Румынии и Словакии. Украина также не признает независимость Косово. Из-за частично признанного статуса Косово не является частью ООН или НАТО.

Почему Украина не признает Косово?

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко считает, что Украине ни в коем случае нельзя признавать независимость Косово. Об этом он сказал во время телемарафона Единые новости.

Так он прокомментировал тезисы, которые распространяются в интернете о том, что Украине следует признать независимость Косово.

— Нет, ни в коем случае. Это делают либо полезные идиоты, либо пророссийские боты. Казус Косово, это тот же казус, что и в Крыму. Если мы признаем Косово, то после этого мы должны говорить, что наша позиция относительно украинского Крыма намного слабее. Поэтому Косово ни в коем случае признавать нельзя, – объяснил советник.

Денисенко считает, что ни Сербия, ни Косово не готовы и не хотят военного конфликта.

МИД рекомендовал гражданам Украины воздержаться от посещения южных районов Сербии и избегать мест массового скопления людей.

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На базе посольства Украины в Сербии был создан оперативный штаб и открыта круглосуточная горячая линия для помощи украинцам: +381631113185. В случае попадания в чрезвычайную ситуацию можно также обращаться на горячую линию МИД Украины: +380442381588.

В случае дальнейшего обострения ситуации безопасности и блокировки дорог на юге Сербии украинцам рекомендуют использовать пункты пропуска на границе с Северной Македонией.

Почему НАТО вовлечен?

С 1999 года “хрупкий мир” в регионе до сих пор сохраняется частично благодаря миссии НАТО, которая с тех пор наблюдает за двумя соседними странами.

Как пишет Newsweek, с июня 1999 года миссия НАТО KFOR включает 3 770 военнослужащих, предоставленных 28 странами Альянса и партнерами.

По словам Альянса, “со временем, по мере улучшения ситуации с безопасностью НАТО постепенно корректирует позицию сил KFOR в сторону меньших и более гибких сил с меньшим количеством статических задач”. Но теперь миротворческая миссия НАТО заявила, что внимательно следит за “напряженной” ситуацией на севере Косово и “готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой”.

В KFOR заявили, что “будут принимать все необходимые меры для постоянного сохранения безопасной среды в Косово в соответствии со своим мандатом ООН”.

Спор между Косово и Сербией осложняется поддержкой Москвой своего союзника Белграда. Наблюдатели опасаются, что Москва может увидеть в нынешней напряженности между двумя странами возможность вытеснить США и миссию НАТО из Косово.