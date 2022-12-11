Декабрь, 11 в 18:52

На временно оккупированных территориях Украины российские военные пытаются финансово привлечь местное население к коллаборантству.

По данным Генерального штаба ВСУ, они привлекают лиц пенсионного возраста, предоставляя денежную помощь в размере 10 тыс. рублей, и начисляя большую зарплату лояльным местным жителям, согласившимся работать в учреждениях оккупационных властей.

В то же время россияне продолжают принудительную паспортизацию населения временно оккупированной территории Украины, утверждают в Генштабе.

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В частности, эти мероприятия продолжаются в Мелитопольском районе Запорожской области. Из оборота торговых сетей постепенно изымаются украинские гривны, а местное население заставляют переходить на российские рубли.

В Генштабе отмечают, что на Новопавловском направлении враг обороняется и обстреливает украинские позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Большая Новоселка, Золотая Нива, Павловка и Угледар Донецкой области.

А на Запорожском направлении от вражеского огня пострадали Времовка Донецкой области и Темировка, Ольговское, Гуляйполе, Дорожнянка, Орехов, Новоандреевка, Щербаки, Лобково и Плавные на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты обстреляли, в частности, Гавриловку, Дудчаны, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Ивановку, Зеленовку, Инженерное, Антоновку, Днепровское и город Херсон.