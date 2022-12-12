Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Для более жесткого исполнения ограничений: ЕС хочет назначить спецпредставителя по санкциям

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
Для более жесткого исполнения ограничений: ЕС хочет назначить спецпредставителя по санкциям
Фото: Depositphotos

Евросоюз планирует назначить посланника по вопросам санкций, который будет настаивать на более жестком исполнении ограничений в разных странах, включая Турцию.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Дэвиду О’Салливану, бывшему послу ЕС в США, было предложено занять новую должность с января с полномочиями возглавить усилия Европейской комиссии по обеспечению полного соблюдения санкций во всем мире.

Сейчас смотрят

Справка. О’Салливан является директором аналитического центра Институт международных и европейских дел. Ранее он работал послом ЕС в США с 2014 по 2019 год, а до этого занимал руководящие посты в Еврокомиссии, в том числе генерального директора по торговле.

По его словам, ожидается, что Комиссия утвердит назначение 13 декабря. Это происходит в то время, когда ЕС, США и другие союзники сосредотачиваются на закрытии лазеек в своих санкциях против режима президента РФ Владимира Путина.

Среди стран, на которых ЕС сосредоточивает свое внимание, есть Турция, которая отказалась следовать санкциям ЕС, принятым против России.

Читайте
США вводят санкции против РФ из-за закупки иранских БПЛА

США и ЕС, в частности, требуют от Анкары усилить борьбу с поставками запрещенных товаров трейдерами, пытающимися обойти жесткий экспортный контроль за промышленной и оборонной продукцией, наложенный на Россию.

Новая должность в ЕС будет частично повторять роль руководителя координации санкций США Джима О’Брайена, чья работа предполагает усиление сотрудничества с союзниками США по санкциям.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка