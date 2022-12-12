Для более жесткого исполнения ограничений: ЕС хочет назначить спецпредставителя по санкциям

Декабрь, 12 в 13:02

Евросоюз планирует назначить посланника по вопросам санкций, который будет настаивать на более жестком исполнении ограничений в разных странах, включая Турцию.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Дэвиду О’Салливану, бывшему послу ЕС в США, было предложено занять новую должность с января с полномочиями возглавить усилия Европейской комиссии по обеспечению полного соблюдения санкций во всем мире.

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Справка. О’Салливан является директором аналитического центра Институт международных и европейских дел. Ранее он работал послом ЕС в США с 2014 по 2019 год, а до этого занимал руководящие посты в Еврокомиссии, в том числе генерального директора по торговле.

По его словам, ожидается, что Комиссия утвердит назначение 13 декабря. Это происходит в то время, когда ЕС, США и другие союзники сосредотачиваются на закрытии лазеек в своих санкциях против режима президента РФ Владимира Путина.

Среди стран, на которых ЕС сосредоточивает свое внимание, есть Турция, которая отказалась следовать санкциям ЕС, принятым против России.

США и ЕС, в частности, требуют от Анкары усилить борьбу с поставками запрещенных товаров трейдерами, пытающимися обойти жесткий экспортный контроль за промышленной и оборонной продукцией, наложенный на Россию.

Новая должность в ЕС будет частично повторять роль руководителя координации санкций США Джима О’Брайена, чья работа предполагает усиление сотрудничества с союзниками США по санкциям.