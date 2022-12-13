Иран планирует ограничить радиус действия ракет, которые будет передавать РФ для войны против Украины — СМИ

Декабрь, 12 в 22:26

Иран намерен ограничить радиус действия ракет, которые страна планирует передать Российской Федерации для ведения полномасштабной войны в Украине, потому что боится международной негативной реакции.

Об этом заявили четыре высокопоставленных израильских чиновника со ссылкой на отчеты разведки в комментарии иностранному изданию.

Поставки иранских баллистических ракет в Россию могут нарушить резолюцию Совета Безопасности ООН и запустить механизм “обратного удара”, который возобновит санкции ООН против Ирана. Это стало бы серьезной проблемой для Ирана и России, утверждают источники.

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Согласно резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в 2015 году в рамках ядерного соглашения, страны не имеют права передавать или принимать от Ирана баллистические ракеты и беспилотники, имеющие радиус действия более 300 км и полезную нагрузку более 500 кг до октября 2023 года.

Израиль обеспокоен тем, что Россия предоставит Ирану двигатели для своих ракет большой дальности, что станет нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, заявили израильские официальные лица.

В стране также озабочены тем, что Москва предоставит Тегерану большую свободу действий в Сирии, чтобы атаковать Израиль и силы США в регионе.