Ситуация на границах остается неизменной: спикер ГПС о проверке боевой готовности в Беларуси

Декабрь, 13 в 16:55

Ситуация на границах с Беларусью остается неизменной, а украинские защитники ее полностью контролируют. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко на брифинге, комментируя оперативную ситуацию.

– На Белорусском направлении не отмечается изменения в обстановке на линии границы. Она остается полностью контролируемой. Подразделения ВС РБ, ранее находившиеся на усилении границы, так и остаются. Не меняется количество и характер действий, – уверяет он.

По его словам, Силы обороны следят за ситуацией на фоне заявления Министерства обороны Беларуси о проверке боеготовности своих подразделений. Однако пока не наблюдается создание группировки, которая могла бы совершить новое нападение.

– Мы ранее сообщали, что Беларусь и Россия могут готовиться для того, чтобы нагнетать ситуацию. Мы нарастили оборонные позиции и продолжаем их наращивать как на границе, так и возле нее. Украинские военные минируют территории по наиболее угрожающим направлениям, — отмечает спикер Госпогранслужбы.

Демченко отмечает, что украинские защитники осуществляют инженерно-фортификационное укрепление границы, активно задействуют беспилотники для контроля ситуации на границе.

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