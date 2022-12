Президент США Джо Байден во вторник, 13 декабря, подписал документ о защите однополых и межрасовых пар – Закон об уважении брака.

Церемония подписания состоялась в торжественной обстановке на лужайке возле Белого дома, где присутствовали звезды поп-музыки и сторонники законопроекта.

По его словам, подписание этого закона приближает США к равенству, свободе и справедливости.

As Mildred Loving said: previous generations were “bitterly divided over something that should have been so clear and right.”

Today, with the signing of the Respect for Marriage Act, we celebrate our progress.

There are few things as clear and right as marriage equality. pic.twitter.com/lz9WtQqSsi

— President Biden (@POTUS) December 14, 2022