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Президент США Джо Байден во вторник, 13 декабря, подписал документ о защите однополых и межрасовых пар – Закон об уважении брака.

Церемония подписания состоялась в торжественной обстановке на лужайке возле Белого дома, где присутствовали звезды поп-музыки и сторонники законопроекта.

– Брак – это простая констатация. Кого ты любишь? И будешь ли ты предан тому человеку, которого любишь? Закон признает, что каждый должен иметь право самостоятельно отвечать на эти вопросы без вмешательства правительства, – подчеркнул Байден.

По его словам, подписание этого закона приближает США к равенству, свободе и справедливости.

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– В течение большей части истории нашей страны мы отказывали межрасовым парам и однополым парам в этой защите. Мы не могли относиться к ним с равным достоинством и уважением. А теперь этот закон требует, чтобы межрасовые браки и однополые браки были признаны законными в каждом штате страны, – отметил американский лидер.

As Mildred Loving said: previous generations were “bitterly divided over something that should have been so clear and right.” Today, with the signing of the Respect for Marriage Act, we celebrate our progress. There are few things as clear and right as marriage equality. pic.twitter.com/lz9WtQqSsi — President Biden (@POTUS) December 14, 2022

Новый закон официально отменяет Закон о защите брака, который признавал соглашение только между мужчиной и женщиной, и обязывает признавать действительность союзов, заключенных за пределами штата, в том числе однополые и межрасовые.

Джо Байден, являясь сенатором, проголосовал за Закон об уважении брака еще в 1996 году.

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Источник: CNN