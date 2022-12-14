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Байден подписал закон о признании в США однополых браков

Валентина Летяк, редактор ленты
Джо Байден
Фото: Depositphotos

Президент США Джо Байден во вторник, 13 декабря, подписал документ о защите однополых и межрасовых пар – Закон об уважении брака.

Церемония подписания состоялась в торжественной обстановке на лужайке возле Белого дома, где присутствовали звезды поп-музыки и сторонники законопроекта.

– Брак – это простая констатация. Кого ты любишь? И будешь ли ты предан тому человеку, которого любишь? Закон признает, что каждый должен иметь право самостоятельно отвечать на эти вопросы без вмешательства правительства, – подчеркнул Байден.

По его словам, подписание этого закона приближает США к равенству, свободе и справедливости.

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– В течение большей части истории нашей страны мы отказывали межрасовым парам и однополым парам в этой защите. Мы не могли относиться к ним с равным достоинством и уважением. А теперь этот закон требует, чтобы межрасовые браки и однополые браки были признаны законными в каждом штате страны, – отметил американский лидер.

 

Новый закон официально отменяет Закон о защите брака, который признавал соглашение только между мужчиной и женщиной, и обязывает признавать действительность союзов, заключенных за пределами штата, в том числе однополые и межрасовые.

Джо Байден, являясь сенатором, проголосовал за Закон об уважении брака еще в 1996 году.

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Источник: CNN

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