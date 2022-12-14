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Папа Римский призвал сократить расходы на Рождество, а сэкономленное передать украинцам

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Папа Римський Франциск
Фото: Depositphotos

Папа Римский Франциск призвал к скромному празднованию Рождества, а сэкономленные средства направить в поддержку “страдающему народу Украины” на фоне российской агрессии.

Он это сделал во время еженедельной всеобщей аудиенции, пишет The Washington Post.

— Приятно праздновать Рождество и устраивать вечеринки, но немного снизим уровень рождественских расходов. Давайте сделаем более скромное Рождество со скромными подарками и отправим то, что мы сэкономим, людям Украины, которые в этом нуждаются, — сказал Франциск.

В последние месяцы Ватикан организовывал доставку гуманитарной помощи, в частности теплой одежды, украинцам.

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— Давайте не будем забывать их. Рождество в мире и с Господом, но с украинцами в сердце.

Также отмечается, что Франциск направил письма главам стран по всему миру с просьбой совершить жест милосердия для заключенных, имеющих на это право.

По его мнению, это может показать открытие благодати Господа во времена напряженности, несправедливости и конфликтов.

В конце ноября Папа Римский написал письмо украинскому народу. В нем Франциск не упомянул Россию, но написал, что “уже девятый месяц продолжается развязанная абсурдная и безумная война”.

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Источник: The Washington Post
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