ФСБ против Лукашенко: на что пойдет Путин, чтобы получить контроль над армией Беларуси

О чем может свидетельствовать неожиданная смерть министра иностранных дел Республики Беларусь? Заговор или совпадение, и какова в этом роль ФСБ?

Действительно ли Кремль стремится отстранить Лукашенко, чтобы получить контроль над белорусской армией? И главное, как все это повлияет на российско-украинскую войну? Неужели северный фронт откроется снова – разбиралась Алла Чиж.

На кадрах церемонии прощания с главой МИД Беларуси – Владимиром Макеем – Лукашенко сдержан и немногословен. Хотя Макей был его доверенным лицом и, как говорят знающие белорусы, ближайшим соратником.

— Все более чем скромно. То, как он кладет руку, его взгляд… Я бы не сказала, что это взгляд человека, который сильно скорбит, скорее, злится! – указывает белорусская оппозиционная журналистка Татьяна Мартынова.

Главный вопрос – умер сам или ликвидировали спецслужбы? Эту тему сейчас тайком обсуждают как обычные белорусы, так и представители местных элит.

— То, как он умирал, а именно – почувствовал боль в сердце. Поскольку не болел, никого не позвал, а потом умер от инфаркта или стенокардии, я точно не знаю, ничего официального не было, только слухи. Не было результатов токсикологической экспертизы, ничего. Все это показывает, что это было подготовлено. Так обычно умирают те, кого отравили. Диагноз – сердечная недостаточность или инфаркт, – отметил российский оппозиционер Леонид Невзлин.

По информации российского оппозиционера Леонида Невзлина, после смерти Макея Лукашенко срочно сменил охрану, прислугу и даже собственного повара. Мол, испугался, что станет следующим. И это может указывать на след российской ФСБ.

– Есть косвенные доказательства, они вполне в стиле ФСБ. К примеру, был запланирован визит Лаврова на понедельник, кажется. А где-то накануне, в пятницу, он почему-то встречался с Кочановой (председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси — Ред.) в Москве, она ездила туда. Это довольно странная история, когда она едет туда встречаться, вместо того чтобы подождать на месте, когда приедет Лавров с делегацией. Потом умирает Макей и Лавров отменяет визит, — прокомментировал Невзлин.

Подогрел эту версию политический контекст. Перед смертью белорусского чиновника американский институт выдал новость со ссылкой на источники в военном руководстве России — Путин хочет ликвидировать Лукашенко. На таком информационном фоне гибель Макея получила еще больший резонанс.

– Владимир Макей был, всем это известно, офицером КГБ. А отступников КГБ убирают. На чем он оступился, это можно было спросить у тех, кого уже убрали. Фамилии их известны всему миру – от событий в Лондоне, Киеве, а теперь в Минске, – заметил бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

Хотя, кто мог убрать – здесь вариантов несколько.

– Или КГБ, или ФСБ, 50 на 50. Есть вариант, что сам. И тогда и КГБ, и ФСБ будут использовать это в своих целях. Если сам, ФСБ постарается этим испугать Лукашенко и сделать вид, что это они, конечно, не говоря прямо. Но, чтобы Лукашенко доложили, что это ФСБ: Саша, ты следующий, если в следующий раз не сделаешь то, что Вова хочет. А КГБ, соответственно, будет использовать это так, чтобы смерть Макея не была недоработкой. То есть, если Макей был совершенно верным преданным псом и они его не уберегли, а ФСБ делает вид, что это они — соответственно, можно получить по шапке от главного, – считает Татьяна Мартынова.

Достаточно популярна версия, о которой белорусы сейчас говорят на кухнях — чиновника убрали свои же КГБшники – в результате мятежа или по приказу Лукашенко. Ведь шлейф политических убийств ему приписывали с 1990-х.

— Смерти министра внутренних дел, главы ЦИК, заместителя председателя Верховного Совета Республики Беларусь и в целом ряда известных людей, которые, кстати, в годы, когда они погибли, 95, 96, 97, не были в такой страшной оппозиции по отношению к Лукашенко, — напомнил Роман Бессмертный.

Но, по мнению опрошенных Фактами недели экспертов, последняя версия – маловероятная. Для Лукашенко Макей был единственным мостиком к запретному миру. А вот довести его до сердечного приступа диктатор, говорят, мог.

Бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный не раз слышал разговоры в первом кабинете минской резиденции.

– Я видел разную реакцию людей, которые потом долго не могли прийти в нормальное состояние. Когда мне коллеги Лукашенко рассказывали, что с ним невозможно говорить, потому что он ползет, как танк. Представьте себе, что он делает с подчиненными, – пояснил Бессмертный.

Незадолго до смерти у Макея была перепалка с Лукашенко — из-за неподписанной резолюции саммита ОДКБ в Ереване, за подготовку которой отвечал министр.

Бессмертный предполагает: на этот раз здоровье чиновника могло не выдержать прессинг. Может, поэтому диктатор и злился на похоронах?

Но что же столь важного для самопровозглашенного президента делал его топ-дипломат?

— Макей много лет налаживал связи с Западом, был отбеливателем режима, — говорит Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции.

Достаточно вспомнить, что именно Макей продвигал для граждан США и ЕС безвизовые поездки в Беларусь. Но в последнее время все-таки исполнял более ценные для своего шефа функции.

— Макей последние месяцы в Вене контактировал с определенными представителями руководства европейских государств и ЕС. Причем там речь не шла о политических курсах и так далее. Там решались элементарные вопросы, которые Беларусь решает дважды в год. Это вопрос дефицита внутренних расходов. Я уже не говорю о таких вещах, как счета Лукашенко в Австрии. Потому что сын растет, его готовят в наследные принцы, — рассказал Бессмертный.

И тут страх первый – остаться без финансирования и окончательно потерять контроль над собственными сбережениями, лежащими под санкциями в европейских банках.

Это делает белорусского диктатора еще более зависимым от Кремля. Отрезает возможные пути поиска запасного аэродрома и оставляет один на один с Путиным.

– У него сейчас нет канала на Запад. С ним никто не будет говорить, но он и не умеет говорить, тем более, что языков не знает, должен с переводчиком, — заметил Невзлин.

А глава Кремля, как пишет западная пресса, еще и подыскивает Лукашенко замену.

– Лукашенко заметил изменение отношения и задергался. С тех пор вы видите, как он выглядит, как он ходит. Он находится в очень плохом состоянии — как физическом, так и психологическом, — указал Невзлин.

Но вопрос – зачем Путину менять своего преданного вассала?

– Он брыкался постоянно. Он подстраивался, пока видел свою выгоду. Как только на него пытались давить, он сразу делал какой-нибудь демарш. Вспомните, как он в 2019 году не подписал интеграционные карты, он позволял себе риторику а-ля власть в России захватили мошенники, — наспомнила Татьяна Мартынова.

Все опрошенные Фактами недели эксперты сходятся во мнении, что главный страх диктатора – потерять власть.

– У всех диктаторов фобии одинаковые. Потому что в какой-то момент они переходят границу, придя к власти, из-за которой потеря власти равноценна потере жизни, – отметила Мартынова.

Кстати, на место главы Беларуси Кремль вроде бы рассматривал именно тамошних чиновников: действующего госсекретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича и бывшего – Станислава Зася, ныне генсекретаря ОДКБ.

Конечно, рокировку Путин попытается осуществить, только если Лукашенко начнет сопротивляться. Но пока он подпевает Кремлю.

И не просто подпевает — фактически отдал Беларусь на откуп Москве. И сделал ее плацдармом для российских атак.

– На территорию Беларуси зашли почти 20 тыс. так называемых чмобиков, которые живут за белорусский счет, содержатся за белорусский счет, учатся за белорусский счет. Их там продержат еще несколько месяцев, бросят в мясорубку, – прогнозирует Роман Бессмертный.

Но белорусскую армию в Украину по приказу Путина еще не направил. И это главная причина, почему Кремль рассматривает замену Лукашенко. Словом, как долго он сможет петлять между капелек?

– Надежды не оправдались, он уже замарался, теперь его задачей стало не замараться дальше. Заход в Украину — это его физическая смерть. В момент, когда белорусская армия войдет в Украину, соответственно, украинская армия может зайти в Беларусь. Вопрос пребывания украинских танков у Дворца Независимости – это вопрос скорости танка, а не какого-либо сопротивления, потому что белорусская армия не будет сопротивляться, — считает Мартынова.

Похоже, Лукашенко будет тянуть время, сколько сможет. Ведь в случае очередной попытки нападения из Беларуси пути назад у него точно не будет. Как и возможности сбежать.

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