РФ планирует вторжение в Молдову в начале 2023 года — Служба информбезопасности

Декабрь, 19 в 17:05

Россия может вторгнуться в Молдову в начале 2023 года, но реализация этого плана будет зависеть от хода событий в Украине.

Об этом заявил глава молдавской Службы информационной безопасности Александру Мустяце в интервью TVR Moldova.

— Вопрос не в том, совершит ли Российская Федерация новое наступление на территорию Республики Молдова, а в том, когда это произойдет: или в начале года (в январе-феврале), или позже — в марте-апреле, — заявил он.

Мустяце говорит, что Россия планирует это сделать с целью непосредственного соединения с оккупированным Приднестровьем. Такое развитие событий он назвал “очень вероятным”.

Сейчас смотрят

— Что будет дальше, их намерения относительно Кишинева — мы можем обсуждать, но это реальный и очень высокий риск, — добавил Мустяце.

Глава Службы разведки и безопасности Молдовы также отметил, что самый большой склад боеприпасов в Европе, который находится в Приднестровье, максимально охраняется россиянами.

Одной из гипотез является использование этих боеприпасов в возможном военном противостоянии.

Источник: TVR Moldova