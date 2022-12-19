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РФ планирует вторжение в Молдову в начале 2023 года — Служба информбезопасности

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Молдова
Фото: Depositphotos

Россия может вторгнуться в Молдову в начале 2023 года, но реализация этого плана будет зависеть от хода событий в Украине.

Об этом заявил глава молдавской Службы информационной безопасности Александру Мустяце в интервью TVR Moldova.

— Вопрос не в том, совершит ли Российская Федерация новое наступление на территорию Республики Молдова, а в том, когда это произойдет: или в начале года (в январе-феврале), или позже — в марте-апреле, — заявил он.

Мустяце говорит, что Россия планирует это сделать с целью непосредственного соединения с оккупированным Приднестровьем. Такое развитие событий он назвал “очень вероятным”.

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— Что будет дальше, их намерения относительно Кишинева — мы можем обсуждать, но это реальный и очень высокий риск, — добавил Мустяце.

Глава Службы разведки и безопасности Молдовы также отметил, что самый большой склад боеприпасов в Европе, который находится в Приднестровье, максимально охраняется россиянами.

Одной из гипотез является использование этих боеприпасов в возможном военном противостоянии.

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Источник: TVR Moldova

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