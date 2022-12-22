С этой Россией это трудно представить: Макрон назвал вступление Украины в НАТО маловероятным

Декабрь, 22 в 12:44

Вступление Украины в НАТО – не самый вероятный сценарий. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в разговоре с журналистами газет Le Monde, Wall Street Journal и An Naha.

Разговор состоялся в самолете, когда он возвращался в Париж после участия в саммите в Аммане (Иордания) и встречи с королем Абдаллой II.

Макрон сказал, что Киеву следует дать “еще более надежные гарантии безопасности, учитывая, что он подвергся нападению со стороны России”.

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Президент Франции добавил, что сегодняшним приоритетом является защита Украины. Однако, по его мнению, вступление Украины в НАТО Кремлем при любых обстоятельствах будет рассматриваться как конфронтация.

— С этой Россией такое трудно представить… Но вступит ли Украина в НАТО – что не является самым вероятным сценарием – или нет, ей нужно предоставить гарантии безопасности. В конце придется всем садиться за стол переговоров… И я не хочу, чтобы в будущем переговоры вели только Китай и Турция, — сказал Макрон.

Среди прочего в интервью он заявил, что Европе следует уменьшить свою зависимость от США и развить свои оборонные возможности, в то же время играя более активную роль в НАТО.

Накануне Макрон сообщил, что Франция доставила в Украину ракетные установки Crotale и оружие. По его словам, в начале следующего года Париж отправит еще больше.

Макрон добавил, что он работает с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню, чтобы иметь возможность получить полезное оружие и боеприпасы для ВСУ в первом квартале 2023 года, чтобы “украинцы могли защитить себя от бомбардировок”.

Источники: The Wall Street Journal, Le Monde