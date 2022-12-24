Декабрь, 24 в 15:55

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в следующую среду, 28 декабря, прибудет с визитом в Украину.

Об этом сообщает газета Le Figaro и телеканал BFMTV.

Утверждается, что своим визитом Лекорню должен заверить Киев в неизменной поддержке со стороны Парижа и почтить память жертв войны.

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Программа визита главы Министерства вооруженных сил Франции на данный момент не сообщается, но ожидается, что он почтит память погибших украинских военных во время посещения памятника героям в Киеве и встретится с украинским министром обороны Алексеем Резниковым.

Отмечается, что визит Лекорню в Киев состоится через несколько дней после того, как президент Эммануэль Макрон подтвердил поставки в Украину нового французского оружия и анонсировал новые поставки в начале 2023 года.

Известно, что планируемые поставки содержат и самоходные артиллерийские установки Caesar, но Макрон не назвал их количество.

Кроме визита президента Франции Эммануэля Макрона в июне, в Киев также приезжала глава МИД Франции Кэтрин Колонна.