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В США рассматривают вариант присвоения России статуса страны-агрессора – что это будет означать

Валентина Чорна, редактор ленты
прапор США
Фото: Unsplash

В 2023 году дипломатический корпус будет сосредоточен на том, чтобы американский Конгресс определил правильный статус для России.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова. Она объяснила, что в США на законодательном уровне закреплено понятие страны-спонсора терроризма, которое в настоящее время присвоено четырем странам – Ирану, Кубе, Северной Корее и Сирии.

Украина достаточно долгое время ведет переговоры с партнерами о том, что Россию необходимо добавить в этот список, чтобы “ее называли правильно и чтобы включились ограничения, позволяющие еще больше изолировать РФ”.

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– Мы, конечно, понимаем, что она не спонсор терроризма. Этот статус когда-то был придуман именно для стран, оказывающих помощь террористическим организациям на их или другой территории. А Россия сама террорист. То есть это страна, у которой регулярная армия, правительство, президент — они все военные преступники. Они все занимаются агрессией и терроризмом. Поэтому один вопрос — это как мы назовем Россию, другой вопрос — что за этим названием будет стоять, — отметила дипломат.

По словам посла, один из альтернативных вариантов — это найти новую категорию для России и принять новый закон в Конгрессе, назвав РФ страной-агрессором, или страной-террористом, или страной-агрессором, совершающей террористические акты в отношении гражданского населения.

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– Это сейчас в активном обсуждении. Для нас это приоритет, потому что мы хотим, во-первых — назвать правильно и дать оценку законодательно и политически, а второе и самое главное — это что будет в сущности этих ограничений. И мы считаем, что должны быть максимальные ограничения как с точки зрения законодательного обеспечения, санкций, ограничений, контроля экспортных, которые не позволят России продолжать вести эту войну. Это все еще в работе. Это ключевой приоритет на 2023 год, – добавила она.

Источник: Суспільне
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