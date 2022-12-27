Декабрь, 27 в 18:31

В Луганской области увеличивается количество случаев дезертирства российских военнослужащих и оставление ими боевых позиций из-за значительных потерь личного состава РФ.

Российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения, чтобы контролировать ситуацию. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ 27 декабря.

Сейчас смотрят

По данным Генштаба, на Лиманском направлении вражеский огонь фиксировался возле Площанки и Дибровы Луганской области, Ямполевке и Григорьевке Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстреляны Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении под артиллерийские удары попали районы Угледара, Пречистовки, Времовки и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском направлении враг обстрелял из танков и ствольной артиллерии по районам Темировки, Полтавки, Дорожнянки, Новоандреевки, Каменского и Плавней Запорожской области.

На Херсонском направлении в результате российских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки и Херсона. В Генштабе сообщают, что есть пострадавшие среди мирных жителей.