Декабрь, 28 в 19:17

Великобритания передаст Вооруженным силам Украины вертолеты Sea King.

Об этом сообщило Министерство обороны Британии на своей странице в социальной сети в Twitter.

Отмечается, что вертолеты будут предоставлены Украине в рамках постоянной поддержки со стороны Великобритании.

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— Королевский флот провел обучение на Sea King для десяти экипажей Вооруженных сил Украины, расширив их поисково-спасательные возможности, — говорится в сообщении.

The UK will provide the Ukrainian Armed Forces with Sea King helicopters as part of its continued support. The @RoyalNavy has delivered Sea King training to 10 crews of the Armed Forces of Ukraine, enhancing their search and rescue capabilities. #StandWithUkraine pic.twitter.com/vQUjfAWMrP — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 28, 2022

В ноябре глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Киеву передадут три вертолета, первый из которых уже прибыл в Украину.

Великобритания выпускает, в частности, вертолеты Westland WS-61 Sea King — модификацию одноименного американского вертолета, также известного как Sikorsky SH-3 Sea King.

Sea King – разработка американской компании Sikorsky. На вооружении Королевских сил Британии была лицензионная версия Westland Sea King.

Эта модификация отличается двигателем от Rolls-Royce Gnome, британской системой против подлодок и полностью компьютеризированной системой управления огнем.