Великобритания передаст Вооруженным силам Украины вертолеты Sea King.

Об этом сообщило Министерство обороны Британии на своей странице в социальной сети в Twitter.

Отмечается, что вертолеты будут предоставлены Украине в рамках постоянной поддержки со стороны Великобритании.

The UK will provide the Ukrainian Armed Forces with Sea King helicopters as part of its continued support.

The @RoyalNavy has delivered Sea King training to 10 crews of the Armed Forces of Ukraine, enhancing their search and rescue capabilities.

#StandWithUkraine pic.twitter.com/vQUjfAWMrP

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 28, 2022