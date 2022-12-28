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Британия предоставит ВСУ вертолеты Sea King — экипажи уже прошли обучение

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
гелікоптер Sea King
Фото: Depositphotos

Великобритания передаст Вооруженным силам Украины вертолеты Sea King.

Об этом сообщило Министерство обороны Британии на своей странице в социальной сети в Twitter.

Отмечается, что вертолеты будут предоставлены Украине в рамках постоянной поддержки со стороны Великобритании.

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— Королевский флот провел обучение на Sea King для десяти экипажей Вооруженных сил Украины, расширив их поисково-спасательные возможности, — говорится в сообщении.

В ноябре глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Киеву передадут три вертолета, первый из которых уже прибыл в Украину.

Великобритания выпускает, в частности, вертолеты Westland WS-61 Sea King — модификацию одноименного американского вертолета, также известного как Sikorsky SH-3 Sea King.

Sea King – разработка американской компании Sikorsky. На вооружении Королевских сил Британии была лицензионная версия Westland Sea King.

Эта модификация отличается двигателем от Rolls-Royce Gnome, британской системой против подлодок и полностью компьютеризированной системой управления огнем.

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