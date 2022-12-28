Германия будет командовать Вооруженными силами высшей степени готовности НАТО в 2023 году

Декабрь, 28 в 18:33

С 1 января командование Вооруженными силами высшей степени готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) перейдет от Франции к Германии.

– Война России в Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, нет сомнений в решимости НАТО защищать каждый дюйм территории союзников. VJTF является группой быстрого реагирования НАТО и ключевой частью нашей коллективной обороны. Лидерство Германии является ярким проявлением ее приверженности и возможностей, — считает официальная представительница НАТО Оана Лунгеску.

Совместную оперативную группу повышенной готовности НАТО создали в 2014 году в составе усиленных сил реагирования Организации Североатлантического договора после незаконной аннексии Крыма Россией и кризиса на Ближнем Востоке.

В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в феврале этого года НАТО направило подразделения VJTF в Румынию для выполнения первой в истории миссии коллективной обороны.

Сейчас смотрят

Источник: NATO