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Оккупанты принудительно депортировали в РФ более 13 тыс. детей — Резников

Юля Захарченко, редактор ленты
Діти та війна в Україні
Фото: Getty Images

Захватчики Российской Федерации незаконно депортировали из Украины на территорию РФ более 13 тыс. детей. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, цель РФ состоит в том, чтобы загубить тысячи жизней украинцев и принудительно отдать наших детей в российские семьи.

– Россия депортировала более 13 тыс. украинских детей. 4 Женевская конвенция призывает содействовать возобновлению контактов и встречам членов семьи. Но цель “русского мира” другая — убить миллионы украинцев и сделать их детей россиянами, — отмечает глава Минобороны.

По данным Офиса генерального прокурора, в результате полномасштабной агрессии России против Украины уже погибли более 8,5 тыс. гражданских людей, среди которых почти 500 человек — это дети, а еще 800 малышей и подростков получили ранения разной степени тяжести.

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