В Украину вернули 16-летнего подростка, которого россияне принудительно депортировали — омбудсмен

Декабрь, 20 в 13:32

В Украину вернули 16-летнего подростка Сергея, которого российские захватчики незаконно депортировали на территорию РФ после 24 февраля вчера, 19 декабря.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что парень вернулся домой спустя почти восемь месяцев после принудительного вывоза.

— Парень жил возле Мариуполя, незадолго до войны потерял родителей, однако у него есть сестра. Сейчас много неравнодушных соотечественников, которые готовы ему помогать. После захвата российскими оккупантами родного населенного пункта его и многих других детей вывезли в Донецк, а затем в Россию, — отмечает омбудсмен.

Лубинец поделился, что омбудсмен РФ Мария Львова-Белова решила судьбу Сергея и других вывезенных украинских детей. Вскоре его усыновили в российскую семью, которая имела троих собственных детей и уже одного усыновленного ребенка, однако Сергей не разговаривал с ними.

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Там он пошел в колледж, где начал осваивать направление автомеханики. Отношение к нему не было жестоким, однако он хотел вернуться на родину, поэтому написал в один из чат-ботов и получил ответ на призыв о помощи. По словам Сергея, он был очень рад пересечь границу с Украиной.