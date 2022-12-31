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Президент России Владимир Путин мог принять решение о начале войны против Украины под действием лекарства.

Об этом в интервью Berlingske сообщил представитель Службы оборонной разведки Дании Йоаким (фамилия не разглашается, – Ред.).

– Мания величия является одним из известных побочных эффектов гормональных лекарств, которые тогда принимал Путин. Об этом нельзя говорить наверняка, но не исключено, что действие препаратов было одним из факторов, что повлияли на его решение, когда он начал войну против Украины, — отметил представитель разведки.

В то же время Иоаким не считает, что Владимир Путин страдает смертельной болезнью.

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Прихрамывание президента РФ, его обездвиженная рука или странное поведение во время сиденья, когда глава Кремля крепко держится за стол, говорит Иоаким, скорее, свидетельствует о серьезной хронической боли после нескольких падений и аварий.

Putin was not looking at all well today. People have particularly noted his hunched position and the fact he never let go of the table during the entire 12-minute meeting with Shoigu. (Source: @SvobodaRadio.) pic.twitter.com/cjPyNh0l9F — Timothy Phillips (@TSJPhillips) April 21, 2022

Представитель Службы оборонной разведки Дании отмечает: такие выводы он сделал не после изучения многочисленных видео, а имеет достоверный источник информации.

Напомним, что руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что у главы Кремля Владимира Путина несколько тяжелых заболеваний, одно из которых – рак.

Издание NewsWeek со ссылкой на данные трех руководителей американской разведки даже сообщало, что президент Российской Федерации в течение апреля прошел терапевтический курс для лечения онкологического заболевания на поздней стадии.

То, что Владимир Путин серьезно болен, заявлял и бывший офицер британской разведки в России Кристофер Стил.

Между тем в конце мая в американской разведке предупредили, что нет проверенной информации о состоянии здоровья Путина.

В июле это подтвердил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

По убеждению президента Украины Владимира Зеленского, у Путина действительно есть болезнь – это неуважение и пытки украинского народа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 311-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Berlingske

Фото: Президент России