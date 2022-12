Президент России Владимир Путин мог принять решение о начале войны против Украины под действием лекарства.

Об этом в интервью Berlingske сообщил представитель Службы оборонной разведки Дании Йоаким (фамилия не разглашается, – Ред.).

В то же время Иоаким не считает, что Владимир Путин страдает смертельной болезнью.

Прихрамывание президента РФ, его обездвиженная рука или странное поведение во время сиденья, когда глава Кремля крепко держится за стол, говорит Иоаким, скорее, свидетельствует о серьезной хронической боли после нескольких падений и аварий.

Putin was not looking at all well today. People have particularly noted his hunched position and the fact he never let go of the table during the entire 12-minute meeting with Shoigu. (Source: @SvobodaRadio.) pic.twitter.com/cjPyNh0l9F

— Timothy Phillips (@TSJPhillips) April 21, 2022