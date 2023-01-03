Январь, 03 в 17:06

Польша подала заявление в ООН с просьбой вмешаться в вопрос взыскания с Германии репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

Об этом пишет PAP со ссылкой на заявление замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика в эфире Польского радио 1.

Отвечая на вопрос Польского радио 1 относительно военных репараций, Мулярчик отметил, что польское правительство приняло ряд мер по этому вопросу.

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— Мы направили более 50 нот в страны Европейского Союза, Совета Европы и НАТО, чтобы этот вопрос был известен в нашем культурно-цивилизационном кругу среди наших союзников, — сказал он.

Он добавил, что также был сделан запрос в ЮНЕСКО и Совет Европы относительно похищенных произведений искусства из Польши.

— Сегодня я думаю, что это, пожалуй, будет важнейшая речь или вмешательство, и мы также подаем запрос в ООН с просьбой вмешаться в эту сферу, — отметил Мулярчик.

Он также подчеркнул, что цель этих мер – довести до сведения международного сообщества и важнейших международных организаций, что существует проблема неучтенных преступлений.

Мулярчик добавил, что репарационные усилия в течение последних трех месяцев направлены на “интернационализацию вопроса компенсаций и репараций” и “информирование политиков и дипломатов о том, что эта проблема не решена”.

1 сентября 2022 года был представлен отчет об убытках Польши в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны, который свидетельствует, что общая сумма ущерба составляет более 6 трлн 220 млрд 609 млн злотых. Доклад подготовила команда под руководством Мулярчика в предыдущей парламентской каденции.

Лидер правящей партии Право и Справедливость Ярослав Качиньский заявил, что Польша официально обратится к Германии с требованием о выплате военных репараций за нанесенный стране ущерб во время Второй мировой войны.

В Берлине отреагировали мгновенно и заявили, что позиция Германии о том, что вопрос репараций закрыт, не изменилась. В Федеральном правительстве Германии заявили, что Польша уже отказывалась от дальнейшей компенсации в 1953 году и подтверждала это несколько раз.

Источник: PAP