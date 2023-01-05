Есть признаки того, что Россия готовит обострение в феврале — секретарь СНБО

Январь, 04 в 22:42

Есть определенные признаки, которые могут свидетельствовать о том, что страна-агрессор Российская Федерация готовится к обострению полномасштабной войны в Украине ближе к февралю 2023 года.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире украинского информационного телемарафона Единые новости.

— Они рассчитывают на определенное обострение, готовятся. Есть очень много маркеров. Сейчас Козак (заместитель руководителя администрации российского диктатора Путина, — Ред.) активизировался, проводит встречи с деятелями из Европы для того, чтобы принудить нас к подписанию определенных мирных, как они считают, соглашений аля Минск-3. Конечно, мы на это не пойдем, — утверждает секретарь СНБО.

По его словам, есть ряд маркеров, с помощью которых можно предположить, что Россия готовится к новому нападению на Украину, чтобы обострить ситуацию.

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