Январь, 05 в 19:12

Сотрудничество России и Ирана угрожает не только Украине, но и национальной безопасности США.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций администрации президента Соединенных Штатов Джон Кирби.

— Мы продолжаем наблюдать углубление отношений в сфере обороны между Ираном и Россией. И это волнует нас не только из-за войны в Украине, а учитывая то, что это может означать для наших интересов национальной безопасности на Ближнем Востоке и интересов наших партнеров там, — сказал Кирби.

Представитель Белого дома напомнил, что Тегеран предоставил Москве сотни дронов-камикадзе, и отметил, что американское правительство с нетерпением ждет сотрудничества с новым правительством Израиля, где, помимо прочего, предполагается противостояние вызовам, созданным Ираном.

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— Мы уверены, что сможем продолжать работать над достижением этих общих целей, — добавил Джон Кирби.

Ранее президент Владимир Зеленский, во время выступления в Конгрессе США, отмечал ответственность Тегерана из-за его поддержки России в войне против Украины. Украинский лидер тогда говорил, что это лишь вопрос времени, когда Иран будет представлять угрозу союзникам Соединенных Штатов.

По данным Голоса Америки, ряд экспертов называют иранские поставки оружия России противодействием возможному переговорному процессу между Украиной и РФ по достижению мира.