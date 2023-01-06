Январь, 06 в 13:56

США намерены впервые передать Украине зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением, которые можно запускать с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет.

Об этом сообщает издание Politico.

По словам двух источников, украинским военным удалось приспособить свои советские установки Бук для стрельбы ракетами Sea Sparrow.

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До сих пор Тайвань был единственной страной, которая использовала версию ракет наземного базирования, в то время как военно-морские силы США и многие союзники используют модификацию, установленную на корабле.

Ракеты RIM-7 Sea Sparrow

Это американская корабельная система противовоздушного и противоракетного оружия малой дальности, предназначенная в основном для защиты от противокорабельных ракет. Систему разработали в начале 1960-х годов на основе ракеты класса воздух-воздух AIM-7 Sparrow.

Ракета Sea Sparrow оснащена радиолокационной головкой самонаведения.

Весит ракета 230 кг. Максимальная дальность стрельбы – 20-30 км. Высота поражения – от 6 м до 15 км. Кроме того, ракета способна лететь со скоростью 3,5 маха (4,3 тыс. км/ч). Стоимость одной ракеты – около $165 тыс.

Ранее сообщалось, что Германия может передать Украине от 20 до 40 БМП Marder, когда в Соединенных Штатах планируют передачу военной помощи, которая будет включать 50 боевых машин Bradley.

Франция заявила, что отправит свои боевые бронированные машины AMX-10 RC, высокомобильную колесную систему, построенную на базе мощной 105-мм пушки GIAT.