Январь, 07 в 10:39

Представителя Республиканской партии Кевина Маккарти выбрали спикером Палаты представителей в Конгрессе США.

Утром 7 января завершился 15-й раунд голосования. Всего Маккарти, который представляет Калифорнию, получил 216 из 428 поданных голосов.

– Я надеюсь, что после этой недели стало ясно одно: я никогда не сдамся. И я никогда не сдамся ради тебя, американский народ, – написал Маккарти в Twitter.

I hope one thing is clear after this week: I will never give up. And I will never give up for you, the American people. https://t.co/uLqPKa1maZ Сейчас смотрят — Kevin McCarthy (@GOPLeader) January 7, 2023

Попытки выбрать спикера продолжались четыре дня, это был самый длинный период недееспособности Конгресса с 1859 года.

После промежуточных выборов, состоявшихся в ноябре 2022 года, республиканцы имеют в Палате представителей 222 депутата, их демократические оппоненты – 212.

Но сначала около 20 республиканцев с правого фланга партии отказывались голосовать за Маккарти, которого считают идеологически ненадежным. Маккарти занимает должность главного республиканца в Палате представителей с 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Кевина Маккарти с избранием спикером Палаты представителей Конгресса США.

— Поздравляем Кевина Маккарти с избранием спикером Палаты представителей. Поддержка США во всех областях была жизненно важной для успеха Украины на поле боя. Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США, что приблизит нашу общую победу, – написал глава государства.