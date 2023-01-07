С 15-й попытки республиканец Маккарти возглавил Палату представителей США
Представителя Республиканской партии Кевина Маккарти выбрали спикером Палаты представителей в Конгрессе США.
Утром 7 января завершился 15-й раунд голосования. Всего Маккарти, который представляет Калифорнию, получил 216 из 428 поданных голосов.
– Я надеюсь, что после этой недели стало ясно одно: я никогда не сдамся. И я никогда не сдамся ради тебя, американский народ, – написал Маккарти в Twitter.
I hope one thing is clear after this week: I will never give up. And I will never give up for you, the American people. https://t.co/uLqPKa1maZСейчас смотрят
— Kevin McCarthy (@GOPLeader) January 7, 2023
Попытки выбрать спикера продолжались четыре дня, это был самый длинный период недееспособности Конгресса с 1859 года.
После промежуточных выборов, состоявшихся в ноябре 2022 года, республиканцы имеют в Палате представителей 222 депутата, их демократические оппоненты – 212.
Но сначала около 20 республиканцев с правого фланга партии отказывались голосовать за Маккарти, которого считают идеологически ненадежным. Маккарти занимает должность главного республиканца в Палате представителей с 2019 года.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Кевина Маккарти с избранием спикером Палаты представителей Конгресса США.
— Поздравляем Кевина Маккарти с избранием спикером Палаты представителей. Поддержка США во всех областях была жизненно важной для успеха Украины на поле боя. Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США, что приблизит нашу общую победу, – написал глава государства.
Вітаємо @GOPLeader з обранням спікером ???????? Палати представників. Підтримка США в усіх сферах була життєво важливою для успіху ???????? на полі бою. Ми розраховуємо на вашу постійну підтримку та подальшу допомогу США, що наблизить нашу спільну перемогу.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 7, 2023