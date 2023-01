Представителя Республиканской партии Кевина Маккарти выбрали спикером Палаты представителей в Конгрессе США.

Утром 7 января завершился 15-й раунд голосования. Всего Маккарти, который представляет Калифорнию, получил 216 из 428 поданных голосов.

I hope one thing is clear after this week: I will never give up. And I will never give up for you, the American people. https://t.co/uLqPKa1maZ

— Kevin McCarthy (@GOPLeader) January 7, 2023