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На Запорожье Росгвардия расстреляла 6 военных РФ, которые захотели сдаться в украинский плен

Юля Захарченко, редактор ленты
Російські окупанти
Фото: Минобороны

В Запорожской области расстреляли шестерых российских военных, которые выразили позицию о сдаче в плен Силам обороны Украины. Это произошло в четверг, 5 января 2023 года.

По данным Генерального штаба ВСУ, РФ задействовала подразделения Росгвардии на Запорожском направлении для поддержания воинской дисциплины и недопущения распространения панических настроений среди личного состава оккупационных войск.

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В Генштабе отмечают, что РФ распространяет дезинформацию о подготовке огневого поражения Силами обороны медицинских учреждений Луганской области, где проходят лечение раненые российские захватчики, чтобы дискредитировать украинское военное руководство.

В то же время украинская авиация в течение текущих суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.

Также украинские защитники сбили три вражеских беспилотника, вероятно, Орлан, и три вертолета: по одному Ми-24 и Ка-52, а тип еще одного — уточняется.

А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины ударили по двум районам сосредоточения живой силы и состава горюче-смазочных материалов российских оккупантов.

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Источник: Генштаб ВСУ
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