Британия хочет достичь или превысить прошлогодний уровень предоставления помощи Украине

Великобритания, которая весь год оказывала военную поддержку Украине после полномасштабного нападения РФ, хочет достичь или превысить прошлогодний уровень оказания помощи в 2023 году.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании. В ведомстве уверяют, что непоколебимо будут поддерживать Украину для защиты и обороны от армии РФ.

Our commitment to Ukraine ???????? remains steadfast and we will match or exceed last year’s military support in 2023.

Сейчас смотрят

We have provided over 200 armoured vehicles to date, including Stormer armed with Starstreak missiles, Husky, Wolfhound, Spartan, Mastiff and M113.

???? Spring 2022 pic.twitter.com/24BC0eg110

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 9, 2023