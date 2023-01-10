Январь, 10 в 15:21

Россия не предупреждала Китай о планах осуществить полномасштабное военное вторжение в Украину. В связи с этим в КНР заговорили о недоверии к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных китайских чиновников и европейских дипломатов.

– Несмотря на все публичные заявления о двусторонней дружбе, в частных беседах некоторые китайские официальные лица выражают по крайней мере некоторое недоверие к Путину. Пять высокопоставленных должностных лиц, знакомых с этим вопросом, в разное время за последние девять месяцев сообщили FT, что Москва не информировала Пекин о своем намерении начать полномасштабное вторжение в Украину до того, как Путин отдал приказ о нападении, — говорится в публикации.

По данным издания, во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпинем в начале февраля 2022 года Путин заявил, что Россия будет готова ответить в случае атаки украинцев “на российскую территорию”. В то же время, кремлевский диктатор не предупреждал о планах полномасштабной агрессии против Украины.

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Официальный Пекин тогда воспринял заявления Путина как сигнал о возможности некоторого ограниченного военного вмешательства, а не тотального вторжения. Китайские дипломаты в частных беседах заверили, что Пекин не знал о намерениях Москвы.

После начала полномасштабной войны в китайском правительстве даже понизили в должности заместителя министра иностранных дел Ле Юйчена, который отвечал за отношения с РФ.

Этого чиновника рассматривали как вероятного следующего министра иностранных дел Китая, однако он лишился должности, поскольку не смог спрогнозировать вторжение России в Украину. Сейчас Ле Юйчен занимает должность заместителя главы Национальной администрации телевидения и радиовещания.

– Ле был понижен в должности на два уровня. Его сочли ответственным в провале разведывательных данных о вторжении России, — сообщил источник издания.

А один из китайских чиновников в разговоре с FT назвал российского диктатора “сумасшедшим”.

– Путин сумасшедший. Решение о вторжении приняла очень небольшая группа людей. Китай не должен просто следовать за Россией, — сообщил чиновник, разговаривавший на условиях анонимности.

По информации издания, Пекин предполагает, что Россия выйдет из войны против Украины экономически и политически ослабленным на мировой арене “второстепенным государством”. Кроме того, в Китае осознают вероятность того, что России не удастся победить Украину.

На фоне этих факторов Китай готовит “фундаментальную перезагрузку” во внешней и экономической политике, в ходе которой ключевое внимание уделяется улучшению отношений с Европой. Они сильно пострадали из-за поддержки России со стороны КНР во время войны в Украине.

Отправной точкой для дипломатической перезагрузки является переоценка Пекином преимуществ его тесных отношений с Москвой. Китайские власти хотят вывести свою страну из изоляции и предотвратить сближение Европы с США.

Как сообщили журналистам китайские и европейские чиновники, Пекин попытается заверить европейских партнеров в готовности использовать близость своих отношений с Москвой, чтобы удержать Путина от использования ядерного оружия.

Еще один аспект стратегии Пекина состоит в том, чтобы позиционировать себя не только как потенциального миротворца, но и как сторону в послевоенных усилиях по восстановлению Украины.

Посредством таких шагов Китай стремится преодолеть свой антагонизм с Западом.

– Китай осознал, что одновременно враждовал со слишком большим количеством стран, особенно среди развитых государств, которые и сегодня являются его основными торгово-экономическими партнерами. Поэтому он пытается установить контакт с Евросоюзом и ключевыми европейскими странами – Германией, Францией, Италией и Испанией, а также с азиатскими союзниками США, такими как Япония и Южная Корея, и партнерами США, такими как Вьетнам, — объяснил Жан-Пьер Кабестан, эксперт по Китаю в Гонконгском баптистском университете.

FT напоминает, что Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Китая, а несколько ведущих европейских компаний входят в число крупнейших зарубежных инвесторов КНР.