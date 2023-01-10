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Германия предоставит Украине танки Leopard при одном условии — Шольц

Валентина Летяк, редактор ленты
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден в необходимости координировать поставки оружия в Украину с союзниками, это касается и передачи танков Leopard 2 — Берлин не пойдет на такой шаг самостоятельно.

— Германия не пойдет на это сама. Германия всегда будет оставаться единой со своими друзьями и союзниками… Все остальное было бы безответственным в такой опасной ситуации, — сказал он на мероприятии Социал-демократической партии (СДПГ) в Берлине.

По его словам, западные союзники якобы потратили “много времени на подготовку, обсуждение и организацию по этому вопросу”.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не исключает возможности поставки Киеву танков Leopard для поддержки ВСУ в будущем.

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Однако вскоре спикер правительства Германии Штеффен Гебестрайт опроверг слова министра и сказал, что таких планов пока нет.

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Источник: Reuters
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