Германия предоставит Украине танки Leopard при одном условии — Шольц

Январь, 10 в 11:18

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден в необходимости координировать поставки оружия в Украину с союзниками, это касается и передачи танков Leopard 2 — Берлин не пойдет на такой шаг самостоятельно.

— Германия не пойдет на это сама. Германия всегда будет оставаться единой со своими друзьями и союзниками… Все остальное было бы безответственным в такой опасной ситуации, — сказал он на мероприятии Социал-демократической партии (СДПГ) в Берлине.

По его словам, западные союзники якобы потратили “много времени на подготовку, обсуждение и организацию по этому вопросу”.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не исключает возможности поставки Киеву танков Leopard для поддержки ВСУ в будущем.

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Однако вскоре спикер правительства Германии Штеффен Гебестрайт опроверг слова министра и сказал, что таких планов пока нет.