Германия не исключает передачу Украине танков Leopard — министр экономики страны

Январь, 09 в 0:09

Германия не может исключать поставку танков Leopard, более тяжелых боевых машин, чем Marders, для поддержки Вооруженных сил Украины в будущем.

Об этом сообщает издание Reuters с ссылкой на заявление немецкого министра экономики Роберта Хабека.

— Конечно, это нельзя исключать, – сказал Хабек в воскресенье вечером.

Его комментарии появились через несколько дней после того, как Германия заявила, что хочет поставить Украине около 40 боевых машин пехоты Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot до конца марта, а Соединенные Штаты — боевые машины Bradley, Франция — AMX-10 RC.

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При этом 8 января Греция заявила, что согласна отказаться от БМП Marder, чтобы ускорить поставки этих бронемашин в Украину.