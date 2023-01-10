Январь, 10 в 9:43

В Пентагоне не видят в совместных летно-тактических учениях белорусской и российской армий признаков вступления Беларуси в войну против Украины.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер отметил, что Соединенные Штаты не видят намерений со стороны Беларуси вступить в войну против Украины.

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По словам Патрика Райдера, это продолжающиеся учения белорусов и русских, вот и все.

— Как нам известно, Россия и Беларусь собираются провести совместные учения. Мы не видим никаких признаков того, что у Беларуси есть намерение вступить в конфликт, — сообщил пресс-секретарь Пентагона.

Ранее минобороны Беларуси заявило, что в республику продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил России. Запланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания.

Совместные летно-тактические учения запланированы в период с 16 января по 1 февраля 2023 года.

В декабре самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о проведении проверки боевой готовности войск страны.

Ранее эксперты мониторинговой группы Беларускі Гаюн заявили, что ночью 7 января через станцию Смоленск в направлении Беларуси прошел эшелон с 15 пассажирскими вагонами. В Беларусь прибыл личный состав вооруженных сил РФ – примерно 700-800 человек.

Также 6 января в Витебск прибыл другой эшелон, который привез около 700-800 человек личного состава.