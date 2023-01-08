Январь, 08 в 16:50

Растут опасения, что Беларусь может быть использована в качестве плацдарма для нападения на Украину с севера.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Расследователи отмечают, что ночью 7 января в 02:10 (по Минску) через станцию Смоленск в направлении Беларуси проследовал эшелон с 15 пассажирскими вагонами.

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В Беларуси поезд прибыл на станцию Витебск. В вагонах находился личный состав Вооруженных сил РФ — примерно 700-800 человек.

По данным группы Беларускі Гаюн, ночью 6 января в Витебск прибыл другой эшелон, который также привез около 700-800 человек личного состава.

— Таким образом, за последние два дня в Витебск могло быть переброшено минимум 1 400-1 600 солдат ВС РФ. Дополнительным подтверждением является то, что вечером 6 января в разных местах города были замечены солдаты ВС РФ, которые ходили группами по несколько человек и посещали магазины, — говорится в сообщении мониторинговой группы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новое крупное наступление, так как Владимир Путин не отказался от своей цели захватить украинскую территорию, несмотря на постоянные поражения на фронте.

Заместитель начальника Главного управления военной разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий ранее заявил, что российское военное командование намерено отдать приказ о мобилизации до 500 тыс. призывников в январе.

Фото: ГУР МО