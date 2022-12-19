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Длилась шесть дней. Беларусь заявляет о завершении проверки боеготовности войск

Бедрак Виктория, редактор ленты
білоруська військова техніка
Фото: Depositphotos

В Беларуси завершили внеочередную проверку боевой готовности войск, объявленную 13 декабря самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Отмечено, что руководил проверкой госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.

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В начале внезапной проверки боеготовности войск в Беларуси заявляли, что в ходе мероприятий войскам нужно будет в кратчайшие сроки добраться до назначенных районов, осуществить инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина. Они не находятся в непосредственной близости к границе с Украиной.

В понедельник, 19 декабря, в Минске Лукашенко встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев считает, что они будут обсуждать, среди прочего, наземную операцию против Украины.

Источник: Минобороны Беларуси

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