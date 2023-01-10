Январь, 10 в 14:00

Польша решила обратиться к Конгрессу США с просьбой помочь получить военные репарации от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

Об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

Он отметил, что следующим действием польского правительства по репарациям от Германии является обращение к американскому Конгрессу.

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– Мы обращаемся к Конгрессу США. Мы считаем, что США являются страной, которая сегодня определяет мировой порядок, ключевой страной, когда речь идет об уважении к международному порядку, правам человека, верховенству права и международному правосудию, — заявил Мулярчик.

Zwrócę się do Przew. Komisji Helsińskiej @SenatorCardin, z prośbą o wsparcie działań w sprawie uzyskania przez ????????odszkodowań za straty wojenne oraz o podjęcie działań przez US Congress ????????, służących zbadaniu asymetrii w traktowaniu przez ???????? państw pokrzywdzonych w czasie II WŚ pic.twitter.com/XHRi7qe91u — Arkadiusz Mularczyk (@arekmularczyk) January 10, 2023

Он уточнил, что речь идет об обращении к комитетам Конгресса США, сенаторам и конгрессменам “за поддержкой в вопросе компенсации Германией потерь войны”.

Мулярчик, в частности, упомянул о Хельсинкской комиссии Конгресса США и ее главе, сенаторе Бене Кардине, а также о комитете Конгресса по иностранным делам, о сенаторе Роберте Менендесе и конгрессменке Марси Каптур, которая является сопредседателем польско-американской группы дружбы.

– Польша просит Конгресс США о помощи в репарациях и компенсациях за последствия Второй мировой войны… Германия до сих пор не возместила Польше потери от войны. Кроме того, польские граждане не получили соответствующую компенсацию от ФРГ. Мы видим здесь абсолютную асимметрию в отношении Польши, а также граждан нашей страны, — заявил Мулярчик.

По его словам, Варшава не заключала никаких двусторонних соглашений с Германией по этому поводу, а также не участвовала ни в одном международном формате, во время которого Польше были бы выплачены военные репарации. Именно поэтому в польском МИД считают важным привлечь Конгресс США к этому вопросу.

Мулярчик напомнил, что ранее МИД Польши обратился по поводу репараций к ряду международных организаций, в частности к ООН, Совету Европы, ЮНЕСКО, а также к 50 странам-членам Совета Европы, к НАТО и Европейскому Союзу.

Как известно, Польша официально обращалась к Германии с требованием о выплате военных репараций за ущерб во время Второй мировой войны. Речь идет о почти $1,3 трлн.

В то же время, немецкое правительство отклонило требования Варшавы.

Источник: Polskie Radio 24, RMF24